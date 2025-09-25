Indien ist unlängst zum bevölkerungsreichsten Land der Welt aufgestiegen und hat die Volksrepublik China überholt. Entsprechend groß ist auch das Marktpotenzial für die Diabetes- respektive Abnehmmittel von Novo Nordisk und Eli Lilly. Besonders die Amerikaner drücken aufs Gas und wollen die Zulassung für ihre Abnehmpille anstreben.Eli Lilly plane, das experimentelle orale Medikament zur Gewichtsreduktion mit dem Namen Orforglipron in Indien auf den Markt zu bringen, da es in dem bevölkerungsreichsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär