An der Wall Street hat sich die am Dienstag begonnene Verschnaufpause weiter fortgesetzt. Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 verzeichneten gestern Verluste. Nach der jüngsten Rally nehmen viele Anleger offenbar erst einmal Gewinne mit - zumal auch die makroökonomische Nachrichtenlage derzeit keine klaren Impulse liefert. Am heutigen Handelstag steht zunächst die Suche nach einer neuen Richtung im Vordergrund. Vorbörslich deuten die Futures auf eine abwartende Haltung der Investoren hin. Bei den Einzelthemen geht es heute um H&M, Eli Lilly, Novo Nordisk, Starbucks, IBM, Droneshield und Nvidia. Erik Kämper kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.