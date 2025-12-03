PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch erneut leicht zugelegt. "Der Handel verläuft insgesamt ruhig und unaufgeregt, was sich auch in dem dünnen Handelsvolumen widerspiegelt", betonte Marktexperte Andreas Lipkow.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,29 Prozent auf 5.702,81 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor dagegen 0,21 Prozent auf 9.681,76 Punkte, während der Schweizer SMI kaum verändert tendierte.

Zur Zurückhaltung an den Märkten trugen die anstehenden US-Konjunkturdaten entscheidend bei. Nach Ansicht der Experten der Landesbank Baden-Württemberg könnte es mit Blick auf die nächste US-Notenbanksitzung nochmals spannend werden, "wenn die jüngst schwachen ISM-Zahlen beim verarbeitenden Gewerbe heute durch einen starken Wert beim Schwesterindex für den Dienstleistungssektor wieder wettgemacht werden - oder wenn die heutigen Daten zur US-Industrieproduktion über den Erwartungen gut beziehungsweise die ADP-Zahlen zum US-weiten Stellenaufbau besonders stark ausfallen würden."

Stärkster Sektor waren die Einzelhandelswerte. Hier gab das Schwergewicht Inditex den Takt vor. Zuletzt gewann der Wert 8,6 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Anstieg seit fünf Jahren. Die Analysten der Deutschen Bank sprachen von einem starken dritten Quartal. Zudem sei auch das vierte Quartal gut angelaufen. Das laufende Geschäft habe sich besser als gedacht entwickelt. Aktien des Wettbewerbers H&M waren mit 1,6 Prozent Aufschlag ebenfalls gefragt.

Im festen Autosektor schwächelten Renault . Die Schweizer Großbank UBS hatte das Kursziel deutlich von 38 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Auftragsbuch des Autobauers werde dünner, die Preise gingen zurück und die Lagerbestände bei den Händlern stiegen, hieß es zur Begründung. Alles deute auf ein schwieriges Jahr 2026 hin.

Die am Vortag gefragten Bauwerte gaben etwas nach. Holcim verloren nach den Vortagesgewinnen 1,3 Prozent. Jefferies hatte in einer Branchenstudie die Einstufung von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Der Konzern sei zwar gut positioniert, um von einer Erholung im europäischen Bausektor, von Kapazitätsanpassungen im Zementmarkt und vom strukturellen Wachstum durch Dekarbonisierung zu profitieren, schrieb Analystin Glynis Johnson. Die Bewertung spiegle diese positiven Faktoren jedoch bereits weitgehend wider./mf/jha/

CH0012214059, SE0000106270, FR0000131906, EU0009658145, FR0003500008, CH0009980894, ES0148396007, GB0001383545