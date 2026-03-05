Mehrere Analystenhäuser haben am Donnerstag neue Kaufempfehlungen für eine Reihe europäischer Aktien ausgesprochen. Die Einschätzungen reichen von Online-Apotheken über Versicherer bis hin zu Industrie- und Konsumwerten. Auffällig ist dabei, dass viele Analysten trotz teilweise bereits guter Kursentwicklungen weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial sehen. DocMorris-Aktie Im Fokus steht zunächst der Online-Apothekensektor. Jefferies bekräftigte seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de