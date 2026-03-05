FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 53 auf 63 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Spanier seien klassenbester Einzelhändler in Europa mit ihrem stabilen Umsatzwachstum und steten Gewinnen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Zudem wies er auf die Rückkehr zu Barmittelzuflüssen hin nach dem Ende einer Investitionsphase. Dies alles bekämen die Anleger zu einem vernünftigen Preis./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0148396007
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0148396007
© 2026 dpa-AFX-Analyser