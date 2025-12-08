Ist die Renk-Aktie besser als Hensoldt? Dies sagen jedenfalls Analysten. Demnach ist der Getriebespezialist auf dem aktuellen Niveau günstig bewertet. Dagegen habe Hensoldt Probleme, den Auftragsbestand in Umsatzwachstum umzusetzen. Das Kursziel sinkt deutlich. Riesiges Kurspotenzial hat die Aktie von RZOLV Technologies. Das Unternehmen will eine giftige Chemikalie in der Goldförderung ersetzen und damit einen Milliardenmarkt erschließen. Die Entwicklung ist fast abgeschlossen und Patente angemeldet. Schon in wenigen Monaten könnte man zum heißen Übernahmekandidaten werden. Übernahmen scheinen bei Novo Nordisk derzeit ein Weg zu sein, um die Wirkstoffpipeline aufzufüllen. Dafür gehen die Dänen mit Milliarden ins Risiko. Pfizer lässt grüßen.

