Der Vertrauensverlust der internationalen Investoren, aber auch der heimischen Anleger lässt die Zentralbank von Japan (BoJ) die Zinssätze immer weiter anheben. Am vergangenen Freitag wurde die Notenbankpolitik zum wiederholten Male gestrafft und der Tagesgeldzins wurde von 0,50 auf 0,75 % angehoben. Auch wenn dieser 50%ige Anstieg aus den Augen eines EURO-Anlegers nicht viel erscheint, bedeutet es für japanische Verhältnisse ein seit drei Jahrzehnten nicht mehr gesehenes Zinsniveau. Zuletzt wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor