Volvo präsentiert ein neues Reisebus-Chassis auf Basis seiner elektrischen Bus-Plattform BZR. Die Architektur unterstützt eine Batteriekapazität von bis zu 720 kWh und soll so zu Reichweiten von bis zu 700 Kilometern beitragen. Die ersten Einheiten sind bereits für Kunden in den nordischen Ländern und in Benelux reserviert. Volvo Buses präsentierte vor eineinhalb Jahren seinen ersten Elektro-Überlandbus, den 8900 Electric. Dieser ist das erste Modell, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net