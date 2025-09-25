DJ EU prüft Wettbewerbsverstöße durch SAP bei Wartung und Support

DOW JONES--SAP ist ins Visier der Brüsseler Kartellwächter geraten. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie eine formelle Untersuchung gegen den Walldorfer Softwarekonzern eingeleitet. Sie prüft, ob SAP den Wettbewerb im Wartungs- und Supportmarkt bei ERP-Unternehmenssoftware "On Premise", also bei Software auf den Servern des Kunden, verzerrt hat.

Die Kommission zeigte sich besorgt, dass SAP den Wettbewerb mit Drittanbietern im Wartungsbereich behindert haben könnte. Die Geschäftspraktiken des Konzerns gegenüber Kunden könnten zudem als unlautere Geschäftsbedingungen eingestuft werden.

SAP verlange unter anderem von seinen Kunden, dass sie Wartungs- und Supportleistungen für ihre gesamte On-Premise-Software der Walldorfer von SAP beziehen und für die gesamte Software dieselbe Art von Dienstleistungen zu denselben Preisbedingungen wählen, habe die vorläufige Untersuchung gezeigt. Zudem halte der Konzern die Kunden davon ab, Wartungs- und Supportdienste für ungenutzte Softwarelizenzen zu kündigen, was dazu führen könnte, dass die Kunden für nicht angeforderte Dienstleistungen zahlten.

SAP antwortete nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

September 25, 2025

