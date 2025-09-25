Hintergrund sind Berichte, wonach die Trump-Regierung im Rahmen einer Neuverhandlung eines bestehenden 2,3-Mrd.-$-Darlehens des Energieministeriums eine Beteiligung von bis zu 10 % am Unternehmen anstrebt. Das Darlehen war unter Präsident Biden zur Finanzierung des Thacker-Pass-Lithiumprojekts in Nevada gewährt worden. Das Projekt gilt als Schlüsselquelle für die amerikanische Lithiumversorgung. Eine mögliche US-Beteiligung ist ein klares Signal für die strategische Bedeutung von Lithium in der Energie- und Industriepolitik.
