Aktien im Fokus: Chariot Corporation und Lithium Americas - US-Regierung investiert in bedeutende Lithiumprojekte

Anzeige / Werbung

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Chariot Corporation (ISIN: AU0000294498)

Chariot Corporation strebt Lithium-Durchbruch mit 32 Bohrzielen im Resurgent-Projekt an

Die Chariot Corporation Ltd (ISIN: AU0000294498) hat 32 hochpriorisierte Lithium-Bohrziele im Rahmen ihres Resurgent-Projekts definiert - ein bedeutender Schritt in der Explorationsstrategie des Unternehmens. Das Projekt befindet sich in der McDermitt-Caldera an der Grenze zwischen Nevada und Oregon und grenzt unmittelbar an das Thacker Pass-Projekt von Lithium Americas - die größte bekannte Lithiumlagerstätte in den Vereinigten Staaten.

Durch diese Lage befindet sich das Resurgent-Projekt in derselben ergiebigen lithiumführenden Geologie wie sowohl Thacker Pass als auch das benachbarte McDermitt-Vorkommen. Gemeinsam enthalten diese beiden Lagerstätten über 87 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE), was das regionale Potenzial und die Bedeutung des Resurgent-Projekts unterstreicht.

US-Bundesregierung verstärkt Engagement im Lithiumsektor

Die strategische Relevanz des Projekts wird durch eine wegweisende Initiative des US-Energieministeriums (Department of Energy, DOE) hervorgehoben. Das Ministerium hat die Bedingungen für die erste Auszahlung eines Darlehens in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Entwicklung von Thacker Pass finalisiert. Im Rahmen der Vereinbarung wird das DOE eine Beteiligung von 5% an Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) sowie eine separate 5%ige Beteiligung am Thacker-Pass-Joint-Venture mit General Motors erwerben - ein Schritt, der von einer mit den Verhandlungen vertrauten Quelle bestätigt wurde. Die Investition in Lithium Americas stellt das jüngste Engagement der Trump-Regierung im privaten Sektor dar. Zuvor hatte die Regierung bereits Beteiligungen an Unternehmen wie Intel und MP Materials erworben, um Industrien zu stärken, die als sicherheitsrelevant für die Vereinigten Staaten gelten.

Oberflächenproben bestätigen hochgradige Lithiummineralisierung

Die Entwicklung des Resurgent-Projekts basiert auf aussagekräftigen Oberflächenproben. Gesteinssplitteranalysen ergaben Werte von bis zu 3.865 ppm Lithium - ein klarer Nachweis für eine hochgradige Mineralisierung über das gesamte Projektgebiet. Diese Ergebnisse waren maßgeblich für die Auswahl der 32 Bohrziele und entsprechen der geologischen Signatur der benachbarten Lagerstätte Thacker Pass.

Executive Chairman und Managing Director, Herr Pathmanathan, kommentierte:

"Wir haben während des jüngsten 'Lithium-Winters' standgehalten, während viele unserer Mitbewerber verschwanden, und sind nun bereit für den nächsten Wachstumszyklus. Mit der Unterstützung der US-Regierung bei der Sicherung inländischer kritischer Rohstoffe ist unser strategisch gelegenes Resurgent-Projekt - angrenzend an Lithium Americas' Thacker Pass mit 32 Bohrzielen und Oberflächengehalten von bis zu 3.865 ppm Li - in einer starken Position für eine potenziell transformative Lithium-Entdeckung."

Erstklassige Lage im Herzen des Lithiumgebiets

Chariot hält einen Anteil von 79,4% am Resurgent-Projekt, das den östlichen Teil der McDermitt-Caldera abdeckt. Das Projekt liegt unmittelbar nordöstlich von Thacker Pass und grenzt im Norden an das McDermitt-Vorkommen. Thacker Pass befindet sich derzeit im Bau, finanziert durch das DOE-Darlehen sowie durch 945 Millionen US-Dollar von General Motors, das zudem einen 20-jährigen Abnahmevertrag unterzeichnet hat.

Positionierung für eine lithiumgetriebene Zukunft

Erste Explorationsarbeiten am Resurgent-Projekt haben eine weitverbreitete Lithiummineralisierung bestätigt, wobei zahlreiche Oberflächenproben Werte von über 1.000 ppm aufwiesen. Die Größe und Konsistenz dieser Ergebnisse, kombiniert mit der nachgewiesenen Ressourcengrundlage der Region und dem zunehmenden staatlichen Interesse, schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Chariot durch sein bevorstehendes Bohrprogramm erheblichen Wert freisetzen kann.

Gestützt durch eine unterstützende Politik, bestehende Infrastruktur und die unmittelbare Nähe zu einer der strategisch am stärksten geförderten Lithiumminen der westlichen Hemisphäre bereitet sich Chariot darauf vor, eines der meistbeachteten Lithiumprojekte Nordamerikas in die nächste Phase zu überführen.

Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/cc9/chariot-corporation-ltd/news/drilling-targets-defined-at-resurgent-project-3253243.html

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-government-take-5-stake-lithium-americas-joint-venture-with-general-motors-2025-09-30/

__________



Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Corporation oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Corporation" oder "Nebenwerte".



Chariot Corporation?

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02971498-6A1275035&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Corporation existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Corporation. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Corporation einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Aktien im Fokus: Chariot Corporation und Lithium Americas - US-Regierung investiert in bedeutende Lithiumprojekte appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498,CA53681J1030