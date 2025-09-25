Die Aktie von cyan AG (DE000A2E4SV8) verzeichnete nach Vorlage der Halbjahreszahlen deutliche Kursgewinne. Investoren zeigten sich begeistert vom erfolgreichen Turnaround des Cybersecurity-Spezialisten aus München. Beeindruckende Trendwende bei der Profitabilität: Das erste Halbjahr 2025 markiert einen Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte. Nach Jahren der Verluste gelang der Sprung in die schwarzen Zahlen beim EBITDA. Mit 0,5 Millionen Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
