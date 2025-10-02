Die Halbjahreszahlen 2025 von cyan sowie unser anschließendes Gespräch mit dem Management heben die strategische Kontinuität und die konsequente Umsetzung hervor. Das Telco-Geschäft bietet dank einer soliden Pipeline und eines klar definierten Rollout-Plans hohe Visibilität, während Guard 360 als zweites Wachstumstandbein aufgebaut wird und damit die mittelfristigen Chancen erweitert. Das Management investiert in Personal und Vertrieb, um die Basis für Skalierung zu schaffen; ab 2026 dürfte die Profitabilität weiter von operativem Leverage profitieren. Mit einer gestärkten Finanzbasis und einer intakten strategischen Roadmap sehen wir cyan gut positioniert, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung, unsere Schätzungen sowie das Kursziel von 4,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag





