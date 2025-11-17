Die cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8) setzt ihre internationale Expansion fort. Sie gewinnt mit Orange Réunion Mayotte einen weiteren Partner aus der Orange-Gruppe. Der Cybersicherheitsspezialist bringt seine Schutztechnologien nun auch auf die französischen Überseeinseln Réunion und Mayotte im Indischen Ozean. Für das deutsche Technologieunternehmen bedeutet dies nicht nur geografisch neues Terrain. Es ist auch der Einstieg in einen Markt, der bislang noch relativ wenig Berührung mit fortgeschrittenen Cybersicherheitslösungen hatte. Orange Réunion Mayotte, der zweitgrößte Telekommunikationsanbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
