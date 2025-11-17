Die cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8) setzt ihre internationale Expansion fort. Sie gewinnt mit Orange Réunion Mayotte einen weiteren Partner aus der Orange-Gruppe. Der Cybersicherheitsspezialist bringt seine Schutztechnologien nun auch auf die französischen Überseeinseln Réunion und Mayotte im Indischen Ozean. Für das deutsche Technologieunternehmen bedeutet dies nicht nur geografisch neues Terrain. Es ist auch der Einstieg in einen Markt, der bislang noch relativ wenig Berührung mit fortgeschrittenen Cybersicherheitslösungen hatte. Orange Réunion Mayotte, der zweitgrößte Telekommunikationsanbieter ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.