Die Präsentation der cyan AG beim Eigenkapitalforum in Frankfurt unterstrich den starken operativen Fortschritt und die strategische Marschrichtung des Unternehmens. cyan AG wächst nun profitabel, gestützt von wiederkehrenden Einnahmen und expandierenden Partnerschaften mit Orange und Deutsche Telekom. Die jüngsten Launches bestätigen die kontinuierliche Umsetzung der Unternehmensstrategie. Das Management skizzierte das laufende Basis-Szenario für nachhaltiges, eigenfinanziertes Wachstum, zugleich wurde ein mögliches beschleunigtes Wachstumsszenario vorgestellt, das durch Kapitalaufnahme gestützt werden könnte. Während ein solcher Schritt als strategischer Multiplikator fungieren würde, basieren unsere Schätzungen weiterhin auf organischem Wachstum und Profitabilitätsteigerungen im Rahmen des Basis-Szenarios. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 4,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag





