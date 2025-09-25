St.Gallen - Der schweizweite Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand EXPERTsuisse AG hat OBT CEO Thomas Züger an seiner diesjährigen Generalversammlung in den Verwaltungsrat sowie in den Vorstandsausschuss gewählt. Der Vorstandsausschuss entspricht dem Verwaltungsrat und hat die strategische Oberleitung des Berufsverbands inne. Als langjähriges EXPERTsuisse-Vorstandsmitglied hat er die Interessen der Branche schon seit längerem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab