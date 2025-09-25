KWS Saat (DE0007074007) hat ein durchwachsenes aber stabilisierendes Geschäftsjahr abgeschlossen. Der Saatgut-Spezialist aus Einbeck zeigt sich trotz schwieriger Agrarmärkte robust und stellt die Weichen für profitables Wachstum. Umsatz stabil trotz Gegenwind: Mit 1,68 Milliarden Euro hielt KWS den Umsatz auf Vorjahresniveau - eine respektable Leistung angesichts sinkender Anbauflächen in Europa. Organisch legte das Unternehmen sogar um ein Prozent zu. Das zeigt die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells in schwierigen Zeiten. Allerdings brockte die Portfoliobereinigung dem Ergebnis einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt