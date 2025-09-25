Verbio SE (DE000A0JL9W6) hat ein herausforderndes Geschäftsjahr hinter sich. Doch der Biokraftstoff-Spezialist aus Leipzig blickt optimistisch in die Zukunft. Nach einem EBITDA von nur 14,2 Millionen Euro will das Unternehmen im laufenden Jahr deutlich zulegen. Harte Zeiten hinterlassen Spuren: Das Geschäftsjahr 2024/25 war für Verbio alles andere als rosig. Der Umsatz schrumpfte leicht auf 1,58 Milliarden Euro. Vor allem das EBITDA brach dramatisch ein - von 121,6 Millionen Euro auf magere 14,2 Millionen Euro. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sinkende Gewinnspannen bei Bioethanol und Biomethan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
