Dem Biokraftstoff-Hersteller Verbio ISIN: DE000A0JL9W6 ist ein solider Jahresauftakt gelungen, die Prognose für das Geschäftsjahr wurde bestätigt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei +15,4 Millionen Euro, beeindruckend deshalb, weil es im Vorjahr noch einen Verlust von 6,6 Millionen Euro gab. Am 15. September hat RuMaS den Abonnenten des Express-Service den Einstieg beim Unternehmen aus Zörbig vorgeschlagen, das auch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.