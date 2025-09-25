© Foto: Sven Hoppe - dpaInfineon, Totalenergies, Lufthansa und Gerresheimer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Goldman Sachs senkt das Kursziel für Infineon Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 46,50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval kappte am Mittwochabend seine Umsatzschätzungen bis 2029 aufgrund jüngster Währungsentwicklungen. Leicht aufgefangen werden sie von der Integration des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell. Berenberg senkt das Kursziel für die Aktien von Totalenergies Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Totalenergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
