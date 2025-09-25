Die Aktie von TotalEnergies gibt im heutigen Handel wieder nach. Denn es liefen gleich zwei kritische Analystenkommentare über die Nachrichtenticker. So hat etwa die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Aktien von TotalEnergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär