25. September 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN - TSX.v, SNNAF - OTCID, A418KR - WKN) (das "Unternehmen" oder "Sienna") freut sich bekannt zu geben, dass es alle seine Lithiumschürfrechte in Nevada verlängert hat. Diese beinhalten auch das kürzlich erworbene Lithiumprojekt Cave Creek in Elko County, Nevada. Dieses strategische Konzessionsgebiet umfasst 61 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Größe von insgesamt etwa 1.230 Acres und liegt direkt an der Westgrenze des Lithiumprojekts Nevada North von Surge Battery Metals (NILI, NILIF).

Sienna hat außerdem mehrere Schürfrechteblöcke im Clayton Valley erneuert, einschließlich des Projekts Clayton Valley Deep Brine, das vollständig von Schlumberger (SLB) umschlossen ist und sich innerhalb der einzigen produzierenden Lithiumsoleformation in den USA befindet.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., sagte: "Angesichts des jüngsten Interesses von Präsident Trump an der Lithiumlagerstätte Thacker Pass von Lithium Americas gibt es einen klaren und erneuten Fokus auf inländische, sichere Lithiumquellen. Das Management ist davon überzeugt, dass die Kombination dieser erhöhten Aufmerksamkeit für Lithiumprojekte in den USA mit einem zuletzt wiederauflebenden Junior-Rohstoffmarkt wahrscheinlich das Interesse der Investoren an Lithiumaktien neu entfachen wird. Sienna verfügt über etwas mehr als 25 Millionen ausstehende Aktien und geht davon aus, dass es in naher Zukunft aktiv an seinen Lithiumprojekten arbeiten wird."

Sienna Resources ist weiterhin bestrebt, sein Lithiumexplorationsportfolio in Nevada weiterzuentwickeln, einer der bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen in Nordamerika und einer Schlüsselregion für die Sicherung der inländischen Lithiumversorgung, die für die Bereiche Elektrofahrzeuge, selbstfahrende Fahrzeuge, Roboter und Energiespeicher von grundlegender Bedeutung ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Kontaktdaten

Tel: 1604-646-6900

http://www.siennaresourcesinc.com

"Jason Gigliotti"

President

Sienna Resources Inc.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81178Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81178&tr=1



