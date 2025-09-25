Paris - Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy ist im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach den 70-Jährigen schuldig, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Es setzte keinen Teil der Strafe auf Bewährung aus. Auch von einer Abwandlung, etwa einer Verbüssung der Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung war keine Rede. Noch ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab