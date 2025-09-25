Mining News Flash with Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper and IsoEnergy
© 2025 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|8,560
|8,710
|16:13
|8,497
|8,711
|16:13
Mining News Flash with Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper and IsoEnergy
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:46
|Mining News Flash with Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper and IsoEnergy
|Mining News Flash with Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper and IsoEnergy
► Artikel lesen
|14:46
|Bergbau-Nachrichten mit Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper und IsoEnergy
|Bergbau-Nachrichten mit Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper und IsoEnergy
► Artikel lesen
|17.09.
|Arizona Sonoran spikes Cactus' copper resource: Arizona Sonoran Copper (TSX:ASCU) has updated its resource estimate ...
|16.09.
|Stocks in Play: Arizona Sonoran Copper Company Inc.
|16.09.
|Arizona Sonoran meldet 11 Mrd. Pfund enthaltenes Kupfer in aktualisierter Cactus-Ressourcenschätzung (gemessen und angezeigt) - 75 % davon laugungsfähig
|Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 16. September 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF)
(- https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-development-of-the-cactus-copper-project-in-the-us/...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:46
|Bergbau-Nachrichten mit Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper und IsoEnergy
|Bergbau-Nachrichten mit Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper und IsoEnergy
► Artikel lesen
|14:46
|Mining News Flash with Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper and IsoEnergy
|Mining News Flash with Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper and IsoEnergy
► Artikel lesen
|16.09.
|Discovery Silver sichert sich revolvierende Kreditlinie über 250 Millionen US-Dollar
|15. September 2025, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX:
DSV, OTCQX: DSVSF) (- https://www.commodity-tv.com/play/discovery-silver-insight-into-the-porcupine-acquisition-and-ongoing-work-at-cordero/
...
► Artikel lesen
|16.09.
|Discovery Silver Corp: Discovery Silver enters deal for $250M (U.S.) facility
|15.09.
|Discovery Silver secures $250M revolving credit facility
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:46
|Mining News Flash with Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper and IsoEnergy
|Mining News Flash with Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper and IsoEnergy
► Artikel lesen
|14:46
|Bergbau-Nachrichten mit Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper und IsoEnergy
|Bergbau-Nachrichten mit Discovery Silver, Arizona Sonoran Copper und IsoEnergy
► Artikel lesen
|So
|Gute Frage...: Wochenrückblick KW 38-2025: Wachsen die Bäume wirklich in den Himmel?
|18.09.
|IsoEnergy, Purepoint Intersect 8.13% U3O8 Over 0.4 Metres At Dorado JV
|18.09.
|IsoEnergy und Purepoint stossen auf bis zu 8,1 % U3O8 auf Dorado
|Toronto, Ontario - 18. September 2025 - IsoEnergy Ltd. (NYSE American: ISOU | TSX: ISO) (- https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-the-world-nuclear-association-meeting-and-corporate-update/
...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ARIZONA SONORAN COPPER COMPANY INC
|1,790
|0,00 %
|DISCOVERY SILVER CORP
|2,985
|+1,53 %
|ISOENERGY LTD
|8,237
|-0,64 %