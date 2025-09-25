DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

25. September 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es seine am 3. September 2025 angekündigte "Bought Deal" Privatplatzierung überzeichnet abgeschlossen hat, mit Canaccord Genuity Corp. als Konsortialführer und alleinigem Bookrunner eines Konsortiums von Konsortialbanken, darunter Cormark Securities Inc. und Paradigm Capital Inc. (die "Konsortialbanken"), mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt 8.050.120 Dollar, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (das "Angebot").

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt:

(i) 6.050.000 Charity-Flow-Through-Einheiten (die "Charity-FT-Einheiten") im Rahmen einer Charity-Vereinbarung ausgegeben, wobei jede Charity-FT-Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "Warrant") bestand, die jeweils als "Flow-Through-Aktien" im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada)) zu einem Preis von 1,00 $ pro Charity-FT-Einheit, was einem Bruttoerlös von 6.050.000 $ entspricht; und

(ii) 3.226.000 Einheiten (die "HD-Einheiten" und zusammen mit den Charity-FT-Einheiten die "Einheiten") ausgegeben wurden, wobei jede HD-Einheit aus einer Nicht-Flow-Through Stammaktie und einem halben Warrant zu einem Preis von 0,62 $ pro HD-Einheit bestand, was einem Bruttoerlös von 2.000.120 $ entspricht.

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Nicht-Flow-Through Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,95 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum.

Der größte Aktionär von Kodiak, die Konwave AG, ein renommierter europäischer Rohstofffonds, beteiligte sich an der Finanzierung und behielt seinen proportionalen Anteil am Eigenkapital des Unternehmens bei.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage neuer Investoren nach dieser Finanzierung sowie über das Vertrauen und die Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre. Mit einem soliden Kassenbestand können wir nun die Arbeiten an unserem MPD-Projekt im Süden von British Columbia zuversichtlich vorantreiben. Die für später in diesem Jahr erwartete Bekanntgabe unserer Erstressource wird ein wichtiger Katalysator und Meilenstein für den Eintritt in unsere nächste Wachstumsphase sein. Angesichts des erheblichen Potenzials für eine Erweiterung der Ressource sowie der vielen Möglichkeiten für weitere Entdeckungen auf diesem vielversprechenden Grundstück freue ich mich auf das, was Kodiak bevorsteht und darauf, unseren Aktionären einen bedeutenden Mehrwert zu bieten."

Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen zahlte das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barvergütung in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot (reduziert auf 3 % für bestimmte Aufträge auf einer "Präsidentenliste"). Das Unternehmen hat den Konsortialbanken außerdem nicht übertragbare Warrants zum Kauf von Stammaktien (die "Vergütungswarrants") in Höhe von 6,0 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten (reduziert auf 3 % für bestimmte Aufträge auf der Präsidentenliste) ausgegeben. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Nicht-Flow-Through-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,95 $ innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 26. Januar 2026 endet. Das Angebot unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange ("TSX V").

Insider des Unternehmens zeichneten insgesamt 79.000 HD-Einheiten für einen Bruttoerlös von insgesamt 48.980 $. Die Beteiligung von Insidern an dem Angebot stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne der TSX-V-Richtlinie 5.9 und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen hat sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 berufen in Bezug auf die Beteiligung der nahestehenden Person an dem Angebot, da weder der Marktwert (gemäß MI 61-101) des Gegenstands der Transaktion noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, soweit sie die interessierte Partei betraf, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101) überstieg.

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der HD-Anteile wird für Betriebskapital, allgemeine Unternehmenszwecke und die Weiterentwicklung des Projekts des Unternehmens in Arizona verwendet. Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten erzielt hat, gemäß den Bestimmungen des Income Tax Act (Kanada) für förderfähige "kanadische Explorationsausgaben" verwenden, die als "Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien" im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gelten, und gegebenenfalls als "BC-Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne des Income Tax Act (British Columbia) (die "qualifizierten Ausgaben") für das Projekt des Unternehmens in British Columbia bis spätestens 31. Dezember 2026 verwenden und alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Zeichner der Charity-FT-Einheiten mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 aufgeben. Falls das Unternehmen nicht in der Lage ist, auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, und/oder die qualifizierten Ausgaben von der Canada Revenue Agency gekürzt werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von Charity FT-Anteilen für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die dieser Zeichner aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, wie vereinbart auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, zu zahlen hat.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder verfügbare Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bereits erbohrt wurden und bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Gebiets auf, das das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bislang wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück identifiziert, und Kodiak wird 2025 eine Erstschätzung der Ressourcen für MPD vorlegen. Die Ressourcenschätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen, die im Juni 2025 bekannt gegeben wurde, hat bereits die Größe und das Potenzial des Projekts deutlich gemacht. Die Bohrergebnisse der verbleibenden drei Zonen aus dem Explorationsprogramm 2025 von Kodiak werden in die vollständige Ressourcenerstschätzung einfließen, die bis zum Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und mehreren ungetesteten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie "voraussichtlich", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "Ziel", "könnte", "wird", "prognostizieren", "sollte", "vorhersagen", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich des Angebots, einschließlich der geplanten Verwendung der Erlöse, der steuerlichen Behandlung der Charity FT-Anteile und der erwarteten Erteilung der behördlichen und börslichen Genehmigungen sowie der Erwartung des Unternehmens, bis zum Jahresende eine erste Ressourcenschätzung vorzulegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen zukünftige Ereignisse und Bedingungen betreffen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens liegen, erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen, Änderungen von Gesetzen oder Genehmigungsanforderungen, das Ausbleiben erforderlicher behördlicher Genehmigungen sowie die in der jährlichen Management Discussion & Analysis des Unternehmens genannten Risiken.

Das Management hat die obenstehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Daher kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile sich daraus für das Unternehmen ergeben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81173Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81173&tr=1



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19966538-kodiak-schliesst-ueberzeichnete-privatplatzierung-wert-8-millionen-dollar-ab-einschliesslich-vollstaendiger-ausuebung-mehrzuteilungsoption