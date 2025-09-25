Knorr-Bremse (DE000KBX1006) setzt seinen Expansionskurs fort und übernimmt die Schweizer duagon Group für rund 500 Millionen Euro. Der Münchener Bremsspezialist will damit sein Rail-Geschäft in den lukrativen Elektronik-Segmenten stärken. Digitalisierung als Wachstumstreiber: Die Übernahme von duagon passt perfekt zur BOOST-Strategie von Knorr-Bremse. Das Schweizer Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Bahnanwendungen - genau dort, wo die Zukunft liegt. Die zunehmende Digitalisierung von Zügen und Streckennetzen treibt die Nachfrage nach solchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
