Huawei stellt die "R.I.S.E"-Referenzarchitektur der National Government Cloud vor SHANGHAI, CHINA - Media OutReach Newswire - 23 September 2025 - Beim Global Public Sector Cloud & AI Summit 2025 stellte Huawei offiziell die "R.I.S.E" -Referenzarchitektur der National Government Cloud vor, die zur Beschleunigung der intelligenten Transformation der Nation dient. Lösungen von Huawei für die Herausforderungen in den öffentlichen Diensten Li Junfeng (Wind), Vizepräsident von Huawei und CEO des Geschäftsbereichs Globaler Öffentlicher Sektor In seiner Rede erklärte Li Junfeng (Wind), Vizepräsident von Huawei und CEO des Geschäftsbereichs Globaler Öffentlicher Sektor, dass Huawei unter Einsatz von Cloud-Diensten und KI eine zentralisierte, effiziente und sichere Cloud Foundation geschaffen hat, welche die intelligente Transformation der Regierung und von öffentlichen Diensten unterstützt, während sie gleichzeitig auch die Datensammlung, -verarbeitung und die Schaffung von Mehrwerten ermöglicht. Shan Zhiguang, Leiter der Abteilung für Informatisierung und industrielle Entwicklung des staatlichen Informationszentrums, unterstrich die IT-getriebene Transformation in China als bedeutsames Modell für weltweite Smart Governance. Vertreter von DPO (Hongkong), CCK (Tunesien), Ankabut (VAE) und AIPMC (Huadu, Guangdong) hielten ebenfalls Vorträge bei dieser Veranstaltung. Beim Gipfel stellte Hong-Eng Koh, Leitender Wissenschaftler des Huawei-Geschäftsbereichs Globaler Öffentlicher Sektor, die "R.I.S.E"-Referenzarchitektur für die National Government Cloud vor, die folgende vier Lösungen beinhaltet: Resiliente & zuverlässige Infrastruktur: Die National Government Cloud bietet eine resiliente und zuverlässige Cloud-Infrastruktur, die Datensicherheit und den stabilen Betrieb von kritischen Anwendungen gewährleistet. Sicher & Souverän: Um die Herausforderungen der nationalen autonomen Sicherheit zu meistern, bietet Huawei mehrere Nutzungsmodelle (z.B. Public Cloud, dedizierte Full-Stack Cloud und Huawei Cloud Stack). Mit einer vereinheitlichten Architektur, synchronisierten Technologien und einem gemeinsamen Ökosystem sorgen diese Lösungen für eine sichere und zuverlässige Datenspeicherung, -nutzung und Datenfluss. Innovativ & KI-fähig: Durch die Architektur werden drei effektive Plattformen für Anwendungen, Daten und KI bereitgestellt, um eine effiziente Datenlieferung sowie Nutzung von hochwertigen Daten zu ermöglichen. Huawei stellt regierungsspezifische intelligente Agenten und digitale IDs als wesentliche Fähigkeiten der digitalen öffentlichen Plattformebene bereit, welche die Regierungsanwendungen in der oberen Ebene unterstützen. Verbessertes Ökosystem: Huawei hat sich mit über 100 Akteuren des Ökosystems in Regierungs- und öffentlichen Sektoren zusammengetan, um Ländern bei der Beschleunigung der digitalen und intelligenten Transformation der öffentlichen Dienste zu helfen. Huawei investiert weiterhin in Innovationen und stellt umfassende Lösungen zur Verfügung, die wesentliche Bedürfnisse für die digitale und intelligente Transformation der öffentlichen Dienste abdecken. Unter Nutzung der enormen Cloud-KI-Synergie hilft Huawei dabei, den wichtigsten Herausforderungen zu begegnen. Die Vorstellung der Referenzarchitektur für die National Government Cloud ist der Auftakt einer neuen Ära der "intelligenten Zusammenarbeit" bei der Bereitstellung von öffentlichen Diensten. In Zukunft wird Huawei weiterhin die Cloud-KI-Integration vertiefen, um eine Entwicklung von hoher Qualität in der neuen Ära voranzutreiben.



