5 DAX-Titel mit Potenzial: Intels Nachfrage bei Apple, Xiaomis neue Europapläne & Adidas

Xiaomis E-Auto-Offensive in Europa nimmt Formen an - ab 2027 kommen die EVs. Showrooms werden bereits vorbereitet und langfristig denkt man über lokale Produktion nach, um Kosten und Wettbewerbsfähigkeit zu optimieren.Der September macht seinem Ruf als schwacher Börsenmonat im DAX alle Ehre und drückte die Stimmung an den Märkten. Doch jetzt steht der Oktober vor der Tür und läutet traditionell das vierte Quartal ein - eine Zeit, die oft für eine Erholung und eine starke Jahresendrallye steht. Gerade weil der September so ernüchternd war, habe ich analysiert, welche DAX-Titel im 4. Quartal das größte Aufhol- und Wachstumspotenzial haben könnten. Historisch gesehen entwickeln sich einige …

