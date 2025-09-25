Die EU-Kommission hat eine formelle Untersuchung gegen Europas größten Softwarekonzern eingeleitet. Grund sind offenbar Geschäftspraktiken der Walldorfer. SAP will die Angelegenheit ernst nehmen, sieht sich aber im Recht. Die Anteilsscheine büßen derweil ein. Die Europäische Kommission nimmt das Vorgehen von SAP genauer unter die Lupe. Eine wettbewerbsrechtliche Untersuchung soll prüfen, ob der Konzern den Wettbewerb für Wartungs- und Supportleistungen beeinträchtigt hat. Im Fokus stehen offenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag