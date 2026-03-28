Nachdem der Kurs der SAP-Aktie in den vergangenen 12 Monaten um rund -50% gefallen ist, rückt der DAX-Wert zunehmend in den Fokus. Die starke Abwärtsbewegung hat das Chartbild spürbar eingetrübt, während wichtige Unterstützungszonen nun getestet werden. Gleichzeitig wächst die Spannung auf eine mögliche Gegenbewegung. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur SAP-Aktie Der Kurs der SAP-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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