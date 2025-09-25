Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 39

Das ist der vorsichtige Anspruch des Juniors für den Ausbau des Brillengeschäfts weltweit.Dafür gibt es zwei Strategien: Auf- und Ausbau der Kerngeschäfte über den Netto-Cashflow der laufenden Geschäfte. Darauf beruhte die bisherige Expansion nebst kleineren Akquisitionen.Die Alternative liegt im direkten Kauf von Brillenfilialen in den jeweiligen Ländern. Der Preis dafür ist in der Regel deutlich teurer. Ohne Kapitalerhöhungen wird dies nicht gehen. Dagegen stehen: 4,6 Mrd. € Marktwert für rd. 2,4 Mrd. € Umsatz (2025) und die sehr geradlinige Gewinnentwicklung lassen eine Refinanzierung mit Sicherheit zu, sogar mit Fremdkapital. Die Gewinnsträhne seit 2022 per 2026 ist eindrucksvoll: Von 1,24 € je Aktie bis 2,75 € je Aktie im kommenden Jahr. Das ergibt ein KGV von 19,5. FIELMANN ist damit kein Highflyer à la Techs, aber ein sauberes langfristiges Investment mit einer Performance um 15 % p. a.