Mercedes hat den EQB aus dem Konfigurator genommen und produziert bis zum Modellwechsel nur noch bereits bestellte Fahrzeuge. Ab Anfang 2026 löst ihn der auf der MMA-Plattform basierende Nachfolger "GLB mit EQ-Technik" ab, der große Fortschritte in Sachen Reichweite und Ladezeiten bringen soll. Die bisherigen Elektroautos von Mercedes sind, wenn es um die Verkaufszahlen geht, weitestgehend hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Vor allem die gehobenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
