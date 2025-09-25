Dass Mercedes-Benz die Technologie von Momenta nutzen will, zeichnet sich seit einem Investment in das chinesische Unternehmen ab. Nun wird klar: Momenta steuert bereits für den neuen vollelektrischen CLA sein Fahrerassistenzsystem bei - allerdings nur für den chinesischen Markt. Im Zuge der Bekanntgabe, dass Uber und Momenta kommendes Jahr gemeinsam in München Robotaxis testen wollen, erwähnte Momenta bereits Anfang des Monats Mercedes-Benz als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net