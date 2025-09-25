Die Rheinmetall-Aktie hat nach wochenlanger Korrektur wieder zur alten Dynamik zurückgefunden. Doch ist bei dem Rüstungswert noch lange nicht Schluss mit der Rekordjagd? Das spricht jetzt für weiter steigende Kurse. Neuer Treiber für Rheinmetall Rüstungsaktien feiern aktuell ein echtes Comeback an der Börse, vor allem, weil die Unsicherheit in Bezug auf die Geopolitik immer weiter steigt. Nachrichten wie die Luftraumverletzungen durch Russland steigern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
