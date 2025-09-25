Anzeige
Donnerstag, 25.09.2025
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
WKN: A0DK3N | ISIN: DE000A0DK3N5 | Ticker-Symbol: F35
Düsseldorf
25.09.25 | 11:28
19,100 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
25.09.2025 16:15 Uhr
229 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: SPARTA Invest AG: Philipp Wiedmann für weitere drei Jahre zum Vorstand bestellt

DJ PTA-News: SPARTA Invest AG: Philipp Wiedmann für weitere drei Jahre zum Vorstand bestellt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SPARTA Invest AG: Philipp Wiedmann für weitere drei Jahre zum Vorstand bestellt

Heidelberg (pta000/25.09.2025/15:42 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der SPARTA Invest AG hat heute Herrn Philipp Wiedmann für weitere drei Jahre und somit bis zum 30. September 2028 zum Vorstand bestellt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SPARTA Invest AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Philipp Wiedmann 
Tel.:         +49 6221 649 24 41 
E-Mail:        info@sparta.de 
Website:       www.sparta-invest.de 
ISIN(s):       DE000A0DK3N5 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758807720123 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 09:42 ET (13:42 GMT)

© 2025 Dow Jones News
