DJ PTA-News: SPARTA Invest AG: Philipp Wiedmann für weitere drei Jahre zum Vorstand bestellt
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
SPARTA Invest AG: Philipp Wiedmann für weitere drei Jahre zum Vorstand bestellt
Heidelberg (pta000/25.09.2025/15:42 UTC+2)
Der Aufsichtsrat der SPARTA Invest AG hat heute Herrn Philipp Wiedmann für weitere drei Jahre und somit bis zum 30. September 2028 zum Vorstand bestellt.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: SPARTA Invest AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 649 24 41 E-Mail: info@sparta.de Website: www.sparta-invest.de ISIN(s): DE000A0DK3N5 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf
[ source: https://www.pressetext.com/news/1758807720123 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2025 09:42 ET (13:42 GMT)