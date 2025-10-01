Anzeige
Mittwoch, 01.10.2025
Globaler Gamechanger: CiTech expandiert in Europa - neue Chancen für Investoren!
WKN: A0DK3N | ISIN: DE000A0DK3N5 | Ticker-Symbol: F35
Düsseldorf
01.10.25 | 08:40
19,200 Euro
0,00 % 0,000
01.10.2025 18:09 Uhr
PTA-News: SPARTA Invest AG: Reinvermögen zum 30. September 2025

DJ PTA-News: SPARTA Invest AG: Reinvermögen zum 30. September 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SPARTA Invest AG: Reinvermögen zum 30. September 2025

Heidelberg (pta000/01.10.2025/17:34 UTC+2)

Der Vorstand hat heute das Reinvermögen der SPARTA Invest AG zum 30. September 2025 mit rd. 167,4 Mio. Euro und damit rd. 34,72 Euro je Aktie festgestellt.

Die größte Position ist weiterhin die Beteiligung an dem kanadischen Rohstoffunternehmen Skeena Resources Limited. Darauf folgen in absteigender Reihenfolge die Anteile an der 4basebio plc, der Latonba AG, der VRX Silica Limited sowie der Polymetals Resources Limited. Die genannten Positionen stehen für mehr als die die Hälfte des wirtschaftlichen Reinvermögens der SPARTA Invest zum Stichtag.

Das Reinvermögen ist definiert als die Summe der wesentlichen Vermögensgegenstände zum Verkehrswert abzüglich der wesentlichen Verbindlichkeiten. Wichtigste Einzelposition des Reinvermögens ist der Wert der Portfoliopositionen zum Stichtag. Hinzuaddiert werden die Kontostände sämtlicher Bankkonten sowie kurzfristig liquidierbare Anlagen. Sofern wesentlich, werden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie geschätzte latente Steuern bei der Ermittlung des Reinvermögens mitberücksichtigt. Wesentliche Nachbesserungsrechte, z.B. aus Spruchstellenverfahren oder Verträgen, werden unter Berücksichtigung öffentlich zugänglicher Informationen (Gutachten, öffentliche Angebote, etc.) bewertet. Das Reinvermögen ist eine stichtagsbezogene Betrachtung und kann sich daher jederzeit ändern. Es kann aufgrund von Schätzungen und Annahmen nur näherungsweise berechnet werden und unterliegt Schwankungen, unter anderem weil börsennotierte Wertpapiere mit ihrem Börsenkurs bei der Ermittlung des Reinvermögens zum Stichtag bewertet werden. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass aufgrund der teils geringen Marktliquidität einzelner Wertpapiere die hierfür in die Berechnung einbezogenen Börsenwerte voraussichtlich kurzfristig nicht realisierbar sind.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SPARTA Invest AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Philipp Wiedmann 
Tel.:         +49 6221 649 24 41 
E-Mail:        info@sparta.de 
Website:       www.sparta-invest.de 
ISIN(s):       DE000A0DK3N5 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759332840287 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 11:34 ET (15:34 GMT)

© 2025 Dow Jones News
