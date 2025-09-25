Neu-Isenburg (ots) -Auf seinem "Design Innovation Day 2025" hat der koreanische Premium-Reifenhersteller Hankook zwei Studien präsentiert, die zeigen, wie die Mobilität von morgen aussehen kann: einen nachhaltigen, 3D-gedruckten Reifen und eine Roboter-Plattform, die Fahrzeuge in alle Richtungen manövrieren lässt.Der Sustainable Concept Tire entsteht Schicht für Schicht im 3D-Drucker. Er setzt auf recycelte und nachwachsende Rohstoffe und zeigt ein organisches Profildesign mit Formen, die auf natürlichen Effizienzprinzipien basieren. Entwickelt wurde der Prototyp gemeinsam mit dem Engineering-Partner Harvestance unter Einsatz der Designsoftware NTop. Ziel: ressourcenschonende Produktion, lange Haltbarkeit und einfache Wiederverwertung.Zukunftsweisend ist auch der zweisitzige Personentransporter PathCruizer, der von der Roboter-Plattform WheelBot 2 angetrieben wird. Das geschieht über spezielle Kugelräder, die in alle Richtungen rollen können. Dadurch fährt der PathCruizer seitwärts, diagonal oder dreht sich auf der Stelle - ideal für präzises Manövrieren in den Gangways von Flughäfen oder als flexibles Transportmittel in urbanen Mobilitäts-Hubs. Entwickelt hat Hankook die Technologie zusammen mit dem Robotik-Startup CALMANTECH.Drehen auf der Stelle, Abbiegen im rechten Winkel, diagonales Fahren, das nachfolgende Video gibt einen Eindruck von der Wendigkeit des PathCruizer: https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsUNamhafte Partner aus Forschung und IndustrieDie Projekte sind Teil von Hankooks "Design Innovation Project", das seit 2012 gemeinsam mit führenden Designhochschulen weltweit läuft - darunter die University of Cincinnati, das Royal College of Art in London und die Hochschule Pforzheim. Namhafte Technologiepartner wie LG Electronics, Rainbow Robotics und CALMANTECH bringen zusätzliches Know-how ein. Der Erfolg zeigt sich bei internationalen Designwettbewerben wie dem Red Dot-, iF- und IDEA-Award, wo die Projekte bereits hervorragende Platzierungen erzielten.Der "Design Innovation Day" von Hankook ist ein jährliches Forum, um neue Mobilitätstechnologien zu präsentieren, die Innovation, Design und Nachhaltigkeit vereinen. Weiteres Ziel: die Verbindung zu den Technologiepartnern zu stärken. Ort ist die Firmenzentrale "Technoplex" im südkoreanischen Pangyo.Pressekontakt:Larissa BüschPR-ManagerTel.: +49 6102 8149-173l.buesch@hankookn.comOriginal-Content von: Hankook Tire Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114666/6125525