FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den leichten Gewinnen am Vortag hat der Dax am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Als Belastung für die hiesigen Börsen erwiesen sich zeitweise vor allem die Kursverluste bei Schwergewicht SAP und Aktien aus der Siemens -Familie. Auch Werte aus der Medizintechnik standen unter Druck. Nach dem Auftakt an den US-Börsen konnte der deutsche Leitindex Dax ab dem Nachmittag seine Verluste aber deutlich reduzieren.

Das Börsenbarometer schloss letztlich am Abend mit 0,56 Prozent im Minus bei 23.534,83 Punkten. Damit beendete der Dax den Handel rund 150 Zähler über seinem Tagestief. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,91 Prozent auf 30.034,59 Punkte.

Seit nun schon rund einem Monat ist der Dax auf Richtungssuche. Laut Börsenkennern blieben am Donnerstag viele Anleger auch in Haltestellung, da in den USA vor dem Wochenende wichtige Inflationsdaten erwartet werden. Marktbeobachter Andreas Lipkow sprach deshalb von einem eher dünnen Handelsvolumen.

"Die Richtungssuche geht weiter", konstatierte derweil Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Solange nicht klar sei, wohin die Reise gehe, hielten sich Käufer und Verkäufer zurück. Auch in den USA notierten die wichtigsten Indizes zum hiesigen Handelsschluss leicht im Minus./tav/men

