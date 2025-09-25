Umtausch- und Neuzeichnungsangebot

Die SUNfarming GmbH emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFSB3) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die neue Anleihe 2025/30 ist mit einem Zinskupon von 5,25 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich ausgezahlt wird. Im Rahmen der Emission bietet das Unternehmen ein Umtauschangebot für die im Oktober 2025 fällige 5,50%-Anleihe 2020/25 sowie ein öffentliches Zeichnungsangebot in Deutschland und Luxemburg an.

Das öffentliche Umtauschangebot (im Verhältnis 1:1) richtet sich an die Inhaber der auslaufenden SUNfarming-Anleihe ...

