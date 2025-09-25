© Foto: Rene Traut - Rene TrautBMW schlägt mit seinem ersten Modell der "Neuen Klasse", dem E-SUV iX3, ein neues Kapitel auf. Für den Konzern, der zuletzt mit Gewinnrückgängen zu kämpfen hatte, steht viel auf dem Spiel. Die neue Plattform wurde speziell für Elektroantriebe konzipiert und fordert beträchtliche Milliarden-Investitionen. BMW hofft, damit vor allem auf dem schwierigen chinesischen Markt wieder Boden gut zu machen. Der chinesische Markt stellt eine enorme Herausforderung dar, da westliche Automobilhersteller dort unter starkem Preisdruck durch chinesische Anbieter wie BYD stehen. Insbesondere für BMW wird die Trendumkehr in China eine Nagelprobe, die den Erfolg der "Neuen Klasse" maßgeblich beeinflussen …Den vollständigen Artikel lesen ...
