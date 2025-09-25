Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Nach einer bereits schwachen Eröffnung fand der Leitindex SMI den ganzen Handelstag keine klare Richtung, sackte aber zum Handelsschluss noch unter die Marke von 11'900 Punkten. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom Vormittag, den Leitzins bei null zu belassen, war so erwartet worden und warf keine grossen Wellen. Im Fokus standen dagegen neue Konjunkturdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab