Nach einem kraftvollen Anstieg Richtung Allzeithoch verliert die Aktie von Rheinmetall am Donnerstag deutlich an Dynamik. Auch die Titel von Hensoldt und Renk, die zuletzt stark profitierten, geraten ins Minus. Der Rücksetzer wirft Fragen zur Nachhaltigkeit der Rally auf.Politische Impulse als Turbo für die Kurse Die Kurse deutscher Rüstungswerte hatten in den vergangenen Tagen spürbar zugelegt. Die Aktie von Rheinmetall näherte sich ihrem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de