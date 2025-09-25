Die fünfte weltweite Markteinführung im Jahr 2025 beschleunigt die Dynamik von eXp im asiatisch-pazifischen Raum und die "Agent-First"-Bewegung

BELLINGHAM, Washington, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen und eine Kerntochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), gab heute seinen offiziellen Markteintritt in Südkorea bekannt. Dies ist der fünfte internationale Markteintritt des Unternehmens im Jahr 2025 und nach Japan der zweite in Asien in diesem Jahr. Die Expansion baut auf der rasanten, von Agenten vorangetriebenen Dynamik in Peru, der Türkei, Ecuador und Japan auf.

In Korea, wo traditionelle Maklerfirmen nach wie vor auf feste Büros und starre Hierarchien setzen, startet eXp mit einer grundlegend anderen Plattform: KI-basiert, grenzenlos und darauf ausgelegt, Maklern mehr Freiheit, Flexibilität und Kontrolle über ihre Zukunft zu bieten.

"Die meisten Maklerfirmen in Korea arbeiten nach einem veralteten Modell, das für den Chef und nicht für den Makler entwickelt wurde", erklärte Felix Bravo, Managing Director, International bei eXp Realty. "Und sie erfüllen genau den Zweck, für den sie entwickelt wurden: Kontrolle ausüben, Aufwärtspotenzial begrenzen und die Hierarchie schützen. Es gibt Personen, die beeindruckende Zahlen erzielen und internationale Geschäfte über ihre Mobiltelefone abwickeln, und dennoch sind sie an Büroquoten und veraltete Vorschriften gebunden. Das ist kein System, das man reparieren kann. Es ist eines, das man austauscht. Wir sind nicht hier, um mit diesem Modell zu konkurrieren, sondern um es abzuschaffen. Und um Maklern eine Plattform zu bieten, die sie endlich als das eigentliche Unternehmen betrachtet."

Die Markteinführung unterstützt das Ziel von eXp für 2030, 50.000 produktive Makler außerhalb der USA und mehr als 500 produktive Makler in 50 Ländern zu erreichen, wobei ein Makler-eigenes Modell skaliert wird, das auf Wachstum und nicht auf Gemeinkosten ausgerichtet ist.

Thomas Kim, ein preisgekrönter Top-Produzent im traditionellen Maklersystem Koreas, leitet nun eXp Korea mit dem Schwerpunkt, Maklern durch Innovation, Mentoring und ein wirklich globales Netzwerk beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen.

"Ich weiß, wie es ist, eine Karriere in einem traditionellen Maklerunternehmen aufzubauen, und wie einschränkend das sein kann", erklärte Kim. "eXp bietet koreanischen Maklern etwas, das ich nie hatte: eine echte Chance, durch Verkäufe, Teambildung, Aktienbesitz und sogar globale Empfehlungen zu wachsen. Vor allem jedoch ist es das Wachstum, von dem sie profitieren, nicht nur die Maklerfirma. Dies ist eine Plattform, bei der der Makler endlich an erster Stelle steht."

Heute findet in Seoul eine Live-Willkommensveranstaltung statt, bei der Führungskräfte des Unternehmens mit Maklern zusammentreffen und erläutern werden, wie Korea in die globale Vision von eXp passt, wie sich das Unternehmen für ein maklerorientiertes Wachstum im gesamten Pazifikraum einsetzt und wie es Makler dabei unterstützt, eine Führungsrolle zu übernehmen.

Was eXp Realty für koreanische Makler attraktiv macht

Kein Bürobedarf - Arbeiten von überall

- Arbeiten von überall Attraktive Provisionen zur Maximierung der Maklereinnahmen

zur Maximierung der Maklereinnahmen Umsatzbeteiligungs- und Kapitalmöglichkeiten

Globales Maklernetzwerk für Empfehlungen und Zusammenarbeit

für Empfehlungen und Zusammenarbeit Live-Schulungen, Führungsunterstützung und Mentoring über eXp World, LearnWorlds und Slack





Makler, die bereit sind, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen, können sich unter www.expkr.comnäher informieren.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das "Unternehmen") ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 82.000 Maklern in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter: expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, gegründet vom SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklern Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur internationalen Expansion, zur Verfügbarkeit von Aktienbeteiligungsprogrammen und zur Teilnahme an oder den Vorteilen aus der Plattform, den Tools, dem Vergütungsmodell oder den Aktienprogrammen des Unternehmens. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen bei der Mitarbeiterbindung oder -rekrutierung, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich auf internationalen Märkten zu expandieren, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

