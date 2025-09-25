Paukenschlag in den USA: Amazon zahlt mehrere Milliarden Dollar, um einen Prozess mit der Handelsaufsicht FTC beizulegen. Vorwurf: Der Konzern habe Millionen Kunden in Prime gelockt - und den Ausstieg absichtlich schwer gemacht. Das Verfahren hätte Amazon noch teurer zu stehen kommen können. Nun gibt es einen Vergleich.Amazon zahlt 2,5 Milliarden Dollar - und zieht damit einen Schlussstrich. Die Aktie reagiert zunächst kaum. Die Einigung sieht vor: 1 Milliarde Dollar Strafe, 1,5 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
