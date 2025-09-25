© Foto: OpenAIDer japanische Auto-Riese bringt einen Vollhybridantrieb erstmals im Kleinstwagensegment. Mit dem neuen Aygo X Hybrid zielt Toyota auf einen rekordverdächtig niedrigen Verbrauch. Die vorläufigen Werte sind dabei eine Ansage: 3,7 Liter auf 100 Kilometer und C02-Emissionen von nur 85 g/km. Das ist Teil des "Multi-Path-Ansatzes" des größten Autoherstellers der Welt - der unter anderem darauf abzielt, in allen Segmenten elektrifizierte Optionen anzubieten, um C02-Emissionen zu reduzieren. Hinter den starken und rekordverdächtigen Werten steckt das Hybridsystem des größeren Yaris: Ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor arbeitet mit einem Elektromotor zusammen und liefert 85kW/116 PS. Das sind 44 …Den vollständigen Artikel lesen ...
