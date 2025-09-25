

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.09.2025 / 20:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dimitar Nachname(n): Dimitrov

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Executive Officer (CEO)

b) Berichtigung

Die ursprüngliche Meldung enthielt ein falsches Transaktionsdatum.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49,00 EUR 490,00 EUR 49,00 EUR 3.675,00 EUR 49,10 EUR 4.910,00 EUR 49,10 EUR 4.910,00 EUR 49,10 EUR 24.550,00 EUR 49,20 EUR 29.520,00 EUR 49,00 EUR 49.000,00 EUR 49,00 EUR 49.000,00 EUR 49,00 EUR 267.344,00 EUR 49,00 EUR 98,00 EUR 49,00 EUR 490,00 EUR 49,00 EUR 735,00 EUR 49,00 EUR 1.470,00 EUR 49,00 EUR 1.960,00 EUR 49,00 EUR 1.960,00 EUR 49,00 EUR 2.450,00 EUR 49,00 EUR 6.321,00 EUR 49,00 EUR 9.800,00 EUR 49,00 EUR 17.150,00 EUR 49,00 EUR 29.400,00 EUR 49,00 EUR 45.325,00 EUR 49,00 EUR 122.500,00 EUR 48,10 EUR 481,00 EUR 48,10 EUR 625,30 EUR 48,70 EUR 243,50 EUR 48,10 EUR 1.154,40 EUR 48,10 EUR 1.394,90 EUR 48,10 EUR 2.405,00 EUR 48,20 EUR 4.820,00 EUR 48,50 EUR 4.850,00 EUR 48,10 EUR 9.620,00 EUR 48,10 EUR 14.045,20 EUR 48,10 EUR 14.430,00 EUR 48,60 EUR 24.300,00 EUR 50,40 EUR 453,60 EUR 48,10 EUR 962,00 EUR 50,20 EUR 1.757,00 EUR 49,00 EUR 2.450,00 EUR 48,10 EUR 9.620,00 EUR 48,10 EUR 18.614,70 EUR 48,20 EUR 24.100,00 EUR 48,00 EUR 528,00 EUR 48,30 EUR 241,50 EUR 48,20 EUR 2.410,00 EUR 48,20 EUR 2.410,00 EUR 48,00 EUR 4.032,00 EUR 48,00 EUR 4.800,00 EUR 48,10 EUR 9.620,00 EUR 48,20 EUR 9.640,00 EUR 50,00 EUR 25.000,00 EUR 48,20 EUR 134.960,00 EUR 48,00 EUR 2.400.000,00 EUR 48,00 EUR 2.400.000,00 EUR 48,00 EUR 5.329.872,00 EUR 48,00 EUR 96,00 EUR 48,00 EUR 480,00 EUR 48,00 EUR 576,00 EUR 48,00 EUR 864,00 EUR 48,00 EUR 1.296,00 EUR 48,00 EUR 1.440,00 EUR 48,00 EUR 1.680,00 EUR 48,00 EUR 1.920,00 EUR 48,00 EUR 2.880,00 EUR 48,00 EUR 4.128,00 EUR 48,00 EUR 4.800,00 EUR 48,00 EUR 4.800,00 EUR 48,00 EUR 9.600,00 EUR 48,00 EUR 9.600,00 EUR 48,00 EUR 9.600,00 EUR 48,00 EUR 9.600,00 EUR 48,00 EUR 9.600,00 EUR 48,00 EUR 14.400,00 EUR 48,00 EUR 14.400,00 EUR 48,00 EUR 14.400,00 EUR 48,00 EUR 14.400,00 EUR 48,00 EUR 14.400,00 EUR 48,00 EUR 19.200,00 EUR 48,00 EUR 24.000,00 EUR 48,00 EUR 24.000,00 EUR 48,00 EUR 48.000,00 EUR 48,00 EUR 96.000,00 EUR 52,00 EUR 208,00 EUR 52,20 EUR 261,00 EUR 53,40 EUR 267,00 EUR 52,40 EUR 314,40 EUR 52,60 EUR 473,40 EUR 52,80 EUR 475,20 EUR 53,20 EUR 478,80 EUR 53,00 EUR 530,00 EUR 53,20 EUR 532,00 EUR 52,00 EUR 624,00 EUR 52,40 EUR 733,60 EUR 53,20 EUR 798,00 EUR 52,00 EUR 832,00 EUR 52,00 EUR 1.040,00 EUR 52,00 EUR 1.040,00 EUR 52,20 EUR 1.044,00 EUR 52,20 EUR 1.044,00 EUR 52,60 EUR 1.052,00 EUR 53,20 EUR 1.064,00 EUR 52,20 EUR 1.096,20 EUR 52,00 EUR 1.196,00 EUR 53,00 EUR 1.325,00 EUR 52,00 EUR 1.404,00 EUR 52,00 EUR 1.456,00 EUR 52,40 EUR 1.572,00 EUR 52,20 EUR 2.244,60 EUR 52,20 EUR 5.220,00 EUR 52,40 EUR 5.240,00 EUR 52,60 EUR 5.260,00 EUR 53,20 EUR 5.320,00 EUR 51,60 EUR 7.740,00 EUR 52,40 EUR 7.860,00 EUR 51,80 EUR 10.360,00 EUR 52,20 EUR 10.440,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 48,0953 EUR 11.569.603,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.09.2025; UTC+3

f) Ort des Geschäfts

Name: Bulgarische Wertpapierbörse MIC: XBUL





