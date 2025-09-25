© Foto: John Minchillo/APStarbucks streicht Hunderte Bürostellen und schließt Filialen in Nordamerika. CEO Niccol will Kosten senken und mehr Geld in die Cafés investieren.Starbucks plant, weitere 900 Stellen in der Unternehmenszentrale abzubauen und einige Filialen in Nordamerika zu schließen. Die Maßnahmen sollen Kosten senken und gleichzeitig mehr Geld in die Verbesserung der Cafés fließen lassen. Die meisten betroffenen Stellen liegen in Nordamerika. Viele offene Positionen werden nicht besetzt. Betroffene Mitarbeitende sollen ab Freitag informiert werden, zuvor arbeiten die Büroangestellten am Donnerstag und Freitag von zu Hause. Zweite Entlassungsrunde unter Niccol Seit rund einem Jahr steht Brian Niccol an …Den vollständigen Artikel lesen ...
