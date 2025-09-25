Die US-Börsen haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge schwächer geschlossen. Nach einer Serie von Rekorden dominieren nun Gewinnmitnahmen, steigende Renditen und Zweifel an den hohen Bewertungen. Der S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 6.604 Punkte, der Nasdaq Composite gab ebenfalls 0,5 Prozent ab und endete bei 22.385 Punkten.Der Nasdaq 100 verlor 0,43 Prozent auf 24.397 Punkte. Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent tiefer bei 45.947 Zählern.Im Fokus stand Oracle. Die Aktie brach nach einer frischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
