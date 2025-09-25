Anzeige
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
25.09.25 | 21:59
29,170 Euro
+9,66 % +2,570
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,23529,26523:00
0,0000,00022:00
Dow Jones News
25.09.2025 22:51 Uhr
316 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Dritter Handelstag in Folge mit Verlusten - Intel ziehen weiter an

DJ MÄRKTE USA/Dritter Handelstag in Folge mit Verlusten - Intel ziehen weiter an

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den US-Börsen ist es am Donnerstag bereits den dritten Handelstag in Folge nach unten gegangen. Nach neuen Rekorden zu Wochenbeginn dominierten weiter Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor wichtigen Inflationsdaten am Freitag. Der Rückgang bei den Indizes fiel aber erneut nur moderat aus, nachdem sich im frühen Geschäft noch stärkere Einbußen abgezeichnet hatten.

Der Dow-Jones-Index gab um 0,4 Prozent nach auf 45.947 Punkte. Der S&P-500-Index kam um 0,5 Prozent zurück, der technologielastige Nasdaq-Composite ebenfallst. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 706 (Mittwoch: 1.065) Kursgewinner und 2.060 (1.722) Kursverlierer. 55 (45) Titel schlossen unverändert.

Marktteilnehmer sprachen auch von zunehmender Nervosität angesichts eines drohenden "Shutdowns", also der Schließung von US-Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen. Das wäre am 1. Oktober der Fall, wenn innerhalb des Kongresses bis dahin keine Einigung auf einen Haushalt gefunden wird. Das Weiße Haus hat für diesen Fall schon Massenentlassungen angedroht.

Als Dämpfer für die allgemeine Erwartung weiter sinkender Zinsen entpuppten sich durchweg besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten des Tages. Unter anderem wurden weniger Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt als gedacht und das, nachdem die US-Notenbank gerade erst Schwächesignale vom Arbeitsmarkt schwerer gewichtete als die zu hohe Inflation, und deswegen die Zinsen senkte. Umso gespannter warten die Marktteilnehmer nun auf den am Freitag anstehenden Preisindex der persönlichen Konsumausgaben. Am Zinsterminmarkt wird eine Zinssenkung im Oktober mit 87 Prozent eingepreist. Am Vortag waren es noch 92 Prozent.

Dazu passend stiegen am Anleihemarkt die Renditen, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,18 Prozent. Der Dollar setzte seine Erholung vom Vortag kraftvoll fort. Der Euro fiel um fast 1 Cent auf 1,1662 Dollar. Der Goldpreis zeigte sich nach den jüngsten Gewinnmitnahmen nach neuen Rekordhochs stabilisiert, die Feinunze erholte sich um 0,3 Prozent auf 3.749 Dollar. Die Ölpreise bewegten sich nach den kräftigen Gewinnen der beiden Vortage nur wenig, Sie stiegen um 0,3 Prozent.

Oracle sehr schwach - Intel sehr fest

Am Aktienmarkt knickten Oracle um 5,3 Prozent ein auf 292,36 Dollar. Das Datenbanksoftware-Unternehmen hatte neue Anleihen in einem deutlich höheren Volumen platziert als avisiert. Dazu stellte Rothschild die Aktie zum Verkauf mit einem Ziel von 175 Dollar.

Intel gewannen nach dem kräftigen Vortagesplus nochmals 8,8 Prozent. Sie profitierten weiter von einem Bericht, wonach der Chiphersteller mit der Bitte um ein Investment und eine engere Zusammenarbeit an Apple herangetreten sein soll. Auch mit TSMC soll Intel laut einem Berichts des Wall Street Journal Kontakt aufgenommen haben. Erst kürzlich hatte Nvidia mitgeteilt, dass man 5 Milliarden Dollar in den Chiphersteller investieren werde. Zuvor hatte sich die US-Regierung an Intel beteiligt. Apple verteuerten sich um 1,8 Prozent, Nvidia gewannen 0,4 Prozent.

Amazon gaben um 0,9 Prozent nach. Der Online-Riese hat sich mit der US-Kartellbehörde auf eine Straf- und Schadensersatzzahlung von 2,5 Milliarden Dollar verständigt und damit einen angestrengten Prozess im Zusammenhang mit Prime-Abos beendet.

HB Fuller verloren 3,9 Prozent. Der Klebstoffhersteller hatte einen Umsatzrückgang gemeldet und das obere Ende des Prognosekorridors für den Jahresgewinn gesenkt. CarMax brachen um rund 20 Prozent ein. Der Gebrauchtwagenhändler enttäuschte mit seinen Quartalszahlen. Das Beratungsunternehmen Accenture übertraf die Erwartungen knapp. Der Kurs kam um 2,7 Prozent zurück.

Lithium Americas hoben nach dem 96-prozentige Vortagesplus um weitere gut 22 Prozent ab. Die Spekulation einer US-Kapitalbeteiligung im Gegenzug für finanzielle Unterstützung sorgte erneut für Käufe. Ähnlich bei UniQure, die um 10,8 Prozent weiter zulegen. Am Vortag war der Kurs explodiert und um 247 Prozent gestiegen, nachdem das Biotechnologieunternehmen Fortschritte bei einer Gentherapie gegen den fortschreitenden Abbau von Nervenzellen im Gehirn mitgeteilt hatte.

Nach der Ankündigung einer Wandelanleihe ging es mit der Aktie des Autoverleihers Hertz Global um 0,9 Prozent nach oben. 

INDEX      zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA     45.947,32    -0,4%   -173,96    +8,4% 
S&P-500    6.604,72    -0,5%   -33,25   +12,9% 
NASDAQ Comp  22.384,70    -0,5%   -113,16   +16,5% 
NASDAQ 100  24.397,31    -0,4%   -106,26   +16,6% 
 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 19:19  % YTD 
EUR/USD     1,1662    -0,7%   1,1740   1,1739 +13,3% 
EUR/JPY     174,65    -0,0%   174,67   174,64  +7,2% 
EUR/CHF     0,9328    -0,1%   0,9335   0,9338  -0,6% 
EUR/GBP     0,8743    +0,2%   0,8729   0,8732  +5,5% 
USD/JPY     149,77    +0,7%   148,79   148,77  -5,4% 
GBP/USD     1,3339    -0,8%   1,3449   1,3443  +7,5% 
USD/CNY     7,1255    +0,1%   7,1185   7,1204  -1,3% 
USD/CNH     7,1453    +0,1%   7,1370   7,1384  -2,7% 
AUS/USD     0,6537    -0,7%   0,6581   0,6581  +6,4% 
Bitcoin/USD 109.411,35    -3,5% 113.350,20 113.355,70 +20,0% 
 
ROHÖL      zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     64,53    64,39    +0,2%    0,14 -10,1% 
Brent/ICE     69,51    69,31    +0,3%    0,20  -7,6% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold      3.748,93   3.736,30    +0,3%    12,63 +42,4% 
Silber      45,20    43,91    +2,9%    1,28 +51,9% 
Platin     1.316,66   1.257,29    +4,7%    59,37 +43,6% 
Kupfer       4,78     4,81    -0,7%    -0,04 +16,3% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 16:17 ET (20:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
