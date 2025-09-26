© Foto: DALL*EBarclays sieht Nvidia als größten Gewinner im KI-Boom und hat das Kursziel kräftig angehoben. Anleger dürfen laut den Analysten auf zweistellige Gewinne hoffen.Barclays hat das Kursziel für Nvidia von 200 auf 240 Dollar angehoben und sieht damit ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent. Analyst Tom O'Malley hält den Chipkonzern nach mehreren Milliarden-Deals für den klaren Favoriten im KI-Sektor. Nvidia investiert unter anderem 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI, arbeitet mit Alibaba an neuen Datenplattformen und beteiligt sich mit fünf Milliarden US-Dollar an Intel, um deren Prozessoren in die eigenen Systeme einzubinden. "Wir gehen davon aus, dass diese Abschlüsse in den nächsten fünf …Den vollständigen Artikel lesen ...
